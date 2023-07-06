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الجعفري: الصداقة السورية الروسية ساهمت في دحر الإرهاب

الجعفري: الصداقة السورية الروسية ساهمت في دحر الإرهاب
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد سفير سورية في موسكو بشار الجعفري أن الصداقة المتينة التي تجمع سورية وروسيا أسهمت في دحر الإرهاب الدولي.

العالم- سورية

وقال الجعفري خلال قيامه اليوم في مقر السفارة السورية بموسكو بتقليد أوسمة وميداليات لعدد من قدامى المحاربين الروس والعسكريين الذين خدموا في سورية: إن “الصداقة والأخوة بين سورية وروسيا تعمدت بدماء الجنود والضباط السوريين والروس التي اريقت على التراب السوري دفاعاً عن قيم السيادة والاستقلال وصد العدوان ومكافحة الإرهاب”.

وبين الجعفري أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قررت تقليد قدامى المحاربين الروس هذه الميداليات لقاء جهودهم في تنفيذ المهام المشتركة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم على الأرض السورية.

من جهته أشار العقيد فلاديسلاف باكلتشوك الذي حصل على ميدالية تعزيز الصداقة القتالية السورية الروسية إلى الاستعدادات للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على حرب تشرين التحريرية، مشيراً إلى أن الجانب الروسي يقوم حالياً بالتحضير لإصدار كتاب يتحدث عن مجريات تلك الحرب وبطولاتها.

بدوره قال العقيد فلاديمير تسيفتكوف: إن قدامى المحاربين يشرحون للجيل الجديد من الجنود والضباط الروس كيف وقفوا إلى جانب سورية ويقيمون معارض تتحدث عن الأخوة القتالية بين سورية وروسيا.

حضر فعالية تقليد الأوسمة الملحق العسكري السوري العميد عدنان إبراهيم والوزير المستشار في السفارة الدكتور علاء الدين حمدان والإداري رأفت قداح.

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