سفير الولايات المتحدة السابق في موسكو: يمكن التوصل لاتفاق سلام مؤقت بين روسيا وأوكرانيا

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وقال ساليفان خلال مناقشة موضوعية على موقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "نعم.. اتفاق (السلام) في المستقبل، ممكن، سيكون مؤقتا فقط. لكن في رأيه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لن يكون دائما".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن موسكو قد تعقد اتفاق سلام مع كييف "ليس الآن، ولكن في مرحلة ما"، عندما "تقرر أن مسار العملية العسكرية الخاصة يسمح بذلك"، مثلما قال.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم تسمها، بمزاعم حول إجراء مسؤولين أميركيين سابقين، محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل، لتمهيد الطريق لمفاوضات من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

ووصفت المندوبة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه المعلومات بأنها "مزيفة وتم إطلاقها في وسائل الإعلام الغربية".