استيلاء روسيا على صاروخ "ستورم شادو" يثير قلق بريطانيا

العالم - روسيا

ووفق تقرير الصحيفة، يتفاقم قلق بريطانيا بشأن هذه القضية بسبب حقيقة أن القوات الروسية استولت على الصاروخ بهيئة سليمة بصور جزئية. حيث أن الرأس الحربي وذيل جسم الطائرة وعددا من المكونات الأخرى لـStorm Shadow سليمة تماما.

وتشير صحيفة هندوستان تايمز إلى أن "الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخباراتية كبيرة لروسيا". إذ أن تصميم الرأس الحربي Storm Shadow والمواد التي صنع منها قد تكون موضع اهتمام بالنسبة لهم.

ويضيف التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أسلحة غربية في أيدي المقاتلين الروس.

وكان رئيس المركز التقني العسكري "تسارسكي فولكي"، دميتري روغوزين، قد كشف عن تمكن عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا، من الاستيلاء على صاروخ مجنح من طراز "ستورم شادو" بريطاني الصنع.

وسلمت الغنيمة للمتخصصين من أجل دراسة تصميم وملء الصاروخ، حيث أشار رئيس المركز العسكري التقني "تسارسكي فولكي" (ذئاب القيصر)، إلى أنه سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ "ستورم شادو".