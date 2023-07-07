"احتكاك" روسي امريكي في سماء سوريا.. ماذا بعد؟

العالم - ما رأيكم

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر ان الاحتكاك الروسي الامريكي في سماء سوريا وخاصة باستخدام المسيرات كان مفترض ان يحصل، حيث اشار رئيس لجنة المصالحة الروسية في سوريا الى اجراء مناورات مع سوريا من يوم الاربعاء وانها ستستمر لمدة 6 ايام وانها ليست مناورات عادية على البر بل تشمل سلاح الجو والدفاع الجو السوري الروسي والحرب الالكترونية ولفت الى ان هناك مسيرات امريكية تسرح وتمرح في اجواء شمال سوريا ويجب ان يوضع لها حد.

واضاف انه عندما دخلت القوات الروسية الى سوريا قبل 8 سنوات دخلت بحرا وجو الى طرطوس ،وجوا الى قاعدة حميميم الى ان وقع حادث سقوط طائرة روسية بنيران تركية وكانت هذه الواقعة الحدث الفاصل لكي تقرر روسيا ان قاعدة حميميم الجوية فيها غرفة عمليات تنسق الطيران في الاجواء السورية واجبرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على التنسيق حتى لا يحدث اشتباك. وكان التحرك الجوي محصور بالطيران حربي انذاك، وامريكا الان لا تعطي علم بحركة المسيرات وهذا الشيء اقلق روسيا واشار له الجانب الروسي عند الحديث عن المسيرات ، الحادثة الاخيرة انذار بضرورة وقف المسيرات وضرورة ان يشملها التنسيق.

من جانبه قال الباحث بالشؤون الاستراتيجية حسن حسن انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع الروسية والامريكية كي لا يحدث اصطدام ، مشيرا الى ان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي قال ان عدد الخروقات الامريكية بلغ 315 خرق في شهر حزيران فقط.

واضاف حسن ان مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين شملت الطيران الحربي والمسير وامام هذا الواقع الامريكي كي يقطع الطريق اصدر بيان ادعى فيه ان الطائرات الروسية تتجه باتجاه العدوانية لان طائرة روسية اطلقت طائرات مضيئة امام الطيران المسير،

وتابع حسن ان وهذا الامر لا أستطيع فصله عن الاشتباك المزمن وغير المسبوق على الجغرافيا الاوكرانية ، فامريكا تقود ما تسميه تحالف الدولي في سوريا وهي ايضا التي تحرك في اوكرانيا .

من جانبه قال الأستاذ في الاكاديمية الروسية محمود الافندي ان بعد عملية تدمير او اغراق الطائرة الاستطلاعية وهي من اغلى الطائرات الاستطلاعية في العالم حيث تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار واسقاطها في البحر الأسود ، روسيا اعلنت بشكل كامل ستقف بشكل حاسم في موضوع الاختراقات الارميكية.

واضاف محمود الافندي ان روسيا تريد الحسم النهائي، حيث لطالما وقعت اتفاقيات وتفاهمات سواء عسكرية او سياسية وتخرج منها الولايات المتحدة ، والان روسيا حسمت الامر في البحر الاسود واغرقت الطائرة او اصيبت بعطل واغرقت.

وتابع ان هناك 315 خرق امريكي في حزيران في سماء سوريا، ورغم اعلان روسيا ان هناك مناروات فلماذا يخترق الامريكان هذا المجال نفس الشيء حدث بجزيرة القرم وهي منطقة عمليات عسكرية حيث نبهوا الامريكان ومع ذلك تخترق المسيرات القواعد العسكرية الروسية وتقوم بالتصوير ، حيث تملك هذه المسيرات اليات تصوير خارقة لذلك روسيا تريد الحد بشكل نهائي وتعطي رسائل بانها لن تسمح بالاختراقات مرة اخرى.

ما رأيكم..

- ما طبيعة الاحتكاك العسكري الامريكي الروسي في الاجواء السورية؟

- اهو احتكاك عارض ام مقصود في ظل التوتر بين واشنطن وموسكو؟

-هل يمهد ذلك لتحديد حرية الطيران الحربي الامريكي في اجواء سوريا؟

-كيف تنظر دمشق الى الانتهاكات الجوية الامريكية لاجوائها؟