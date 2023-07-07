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'زيلينسكي' يلتقي 'إردوغان' اليوم..روسيا ترصد المحادثات بينهما

'زيلينسكي' يلتقي 'إردوغان' اليوم..روسيا ترصد المحادثات بينهما
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم امس، إلى براغ، في إطار جولة دبلوماسية في وقت تضغط كييف للانضمام إلى الناتو وتطالب بمزيد من الأسلحة لهجومها المضاد.

العالم - روسيا

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني محادثات الجمعة في اسطنبول مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان،عشية مرور 500 يوم على بدء المواجهات الروسية الاوكرانية ومع اقتراب موعد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي .

ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإعتباره وسيطا مهما في النزاع، ومن المنتظر أن يناقش الطرفان سبل تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وخلال هذه الزيارة الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ شباط/فبراير 2022، سيناقش زيلينسكي وأردوغان خصوصا، حسب صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز/يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا وترى روسيا أن "لا سبب" لتمديدها عند انتهائها في 17 تموز/يوليو.

وتأتي هذه الزيارة أيضا قبل أربعة أيام من افتتاح القمة السنوية للناتو في فيلنيوس في 11 و12 تموز/يوليو، يأمل خلالها قادة الحلف في إقناع أنقرة برفع الفيتو الذي وضعته على انضمام السويد إلى التكتل.

هذا وقال الناطق الرسمي لكرملين،دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، "سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة"..

ورحب بيسكوف ب"دور الوسيط" الذي يقوم به اردوغان في النزاع الأوكراني مشددا على أن الرئيس التركي "بذل مرات عدة جهودا كبيرة لحل مشاكل مختلفة".

وأضاف"سنكون مهتمين بمعرفة مواضيع البحث بين اردوغان وزيلينسكي. هذا أمر مهم".

وينتظر وصول زيلينسكي مساء الجمعة إلى اسطنبول في زيارة تعقد قبل قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي في 11 تموز/يوليو و12 منه في فيلنيوس في ليتوانيا.

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