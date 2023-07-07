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هذه أهمية موقع  الإستراتيجي لقرية الغجر اللبنانية

هذه أهمية موقع  الإستراتيجي لقرية الغجر اللبنانية
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

قرية الغجر التي تقع بين فلسطين المحتلة  ولبنان وسوريا، أصبحت محاصرة بعد ما احتل الكيان الصهيوني القسم اللبناني للبلدة. 

العالم_لبنان

وقالت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله إن العدو الاسرائيلي يمعن في خرق القرار الدولي رقم 1701 من خلال زرع كاميرات تجسّس على أبراج حديدية موجّهة نحو الأراضي المحررة وتصل مدى فعاليتها إلى 5 كيلومترات، فضلاً عن انتهاء العدو من تثبيت سياج معدني ذي مواصفات عالية، في محيط كامل الجزء اللبناني وإعلان تكريس احتلاله وضمّه رسمياً إلى الأراضي المحتلة تحت مرأى الأمم المتحدة.

تقع القرية شمال الخط الأزرق، خط ترسيم الأمم المتحدة، المجتمع الصغير، الذي يعيش فيه حوالي 2900 شخص اليوم.

الغجر قرية صغيرة سكانها من الطائفة العلوية واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل ولبنان وسوريا.

عندما انسحبت القوات الصهيونية من جنوب لبنان في صيف عام 2000، كانت قرية الغجر على خط الجبهة مباشرة.

في ذلك الوقت، رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق المذكور على الورق، الخط الأزرق، الذي يقسم القرية إلى شمال لبناني وجزء إسرائيلي جنوبي. الخط افتراضي، لأنه لا يمكن بناء حجارة وجدران حقيقية. واعترض مواطنو قرية الغجر عليه.

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