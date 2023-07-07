الرئيس الأوكراني في جولة لعدة دول أعضاء بحلف الناتو لدعم بلاده

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وقبل زيارته الأولى إلى تركيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير 2022 حض زيلينسكي الغربيين مجددا على إمداده بأسلحة بعيدة المدى، محذرا من ان عدم توفيرها يبطئ الهجوم المضاد على القوات الروسية الذي باشرته القوات الأوكرانية منذ شهر.

وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني: بدون أسلحة بعيدة المدى من الصعب ليس فقط تنفيذ مهام هجومية ولكن أيضا وبصراحة، عمليات دفاعية'. 'اننا نناقش ذلك مع الولايات المتحدة، الامر رهن بها وحدها'.

الى ذلك ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن وزارة الدفاع تعد شحنة أسلحة وذخائر جديدة لأوكرانيا قد تضم أسلحة عنقودية حديثة وسط دعوات دولية للولايات المتحدة بعدم توريدها لأوكرانيا.

حيث أعلنت ألمانيا و منظمة هيومن رايتس ووتش معارضتها إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن قادة دول الحلف الـ31 'سيعيدون التأكيد'خلال قمتهم الأسبوع المقبل على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف في المستقبل دون ان يحدد جدول زمني لذلك.



ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: أتوقع أن يؤكد قادتنا مجددا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها'.



ميدانيا قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر في اليوم السابق في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت.



في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ، ان القوات الروسية نجحت في صد عشر هجمات اوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ما ادى الى سقوط عشرات الجنود الأوكرانيين ما بين قتيل وجريح و تمدير ثلاث دبابات و سبع ناقلات جنود أربع شاحنات و مدفعيين.

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