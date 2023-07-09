هل ستصبح تعليمات بن غفير ساريةً دون الحاجة لقرار من الحكومة أو المحاكم؟

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه من المفترض ان يتم الطعن على القرار في محكمة العدل العليا الاسرائيلية واذا تم ابطاله فسيصبح باطلا.

ولفت مراسلنا الى أنه يجب ان نفهم لماذا اليوم يريد بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف ان يقلص من صلاحيات محكمة العدل الاسرائيلية لصالح قراراته المتعلقة بموضوع الضفة الغربية، منوها أن القرار خطير جدا لان بموجب القرار من الان فصاعدا يستطيع كل مستوطن يسير في الارض الفلسطينية يستطيع ان يتناول مسدسه ويطلق النار على اي فلسطيني يسير في أي لحظة وتم تشبيه الحدث كما وقع في الولايات المتحدة الامريكية في القرون الماضية عندما كان راعي البقر الابيض يتسابق على قتل الهندي الاحمر، وكلما قتل اكثر من الهنود الحمر ياخذ جائزة أكبر وياخذ مكافأة.

وكان قد أصدر وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات جديدة تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات وصودق على التعليمات الجديدة بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.



وتأتي هذه التعليمات الجديدة لـ"تشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا".

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