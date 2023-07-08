المدلل للعالم: إندحار الاحتلال عن الضفة الغربية نهاية دولته المزعومة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث أشار المدلل إلى أن ما حدث في نابلس من اقتحامات هي محاولات فاشلة ومستمرة لم تتوقف من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث يحاول بهذه الاقتحامات أن يعكس فشله في الآونة الأخيرة -على وجه الخصوص- في مواجهة المقاومة.

وأضاف أن الاحتلال يريد أن يكسر إرادة المقاومة ويعيد ترميم قوة ردعه التي أهدرتها المقاومة الفلسطينية، ويريد أن يبيض وجهه ليجد مبررا يمكن من خلاله أن يسوق أوهام الانتصار على المجتمع الصهيوني.

ولفت إلى أن الاحتلال: يحاول أيضا أن يجتث المقاومة وأن يضرب ضربات استباقية للمقاومين، خاصة أولئك الذين خاضوا معارك سابقة مع الاحتلال الصهيوني وأوجعوه.

ونوه إلى أن: محطة الاشتباك الحقيقي بيننا كفلسطينيين وبين هذا الاحتلال الصهيوني تتبلور وتتركز بشكل كبير جدا في الضفة الغربية، فالضفة بالنسبة إلى الاحتلال الصهيوني تمثل بعدين، البعد الأيدولوجي العقائدي، والبعد الأمني من خلال تضاريسها المعقدة وجبالها ومغاراتها.

وأكد المدلل: لذلك يدرك الاحتلال تماما بأن اندحاره عن الضفة الغربية هي نهاية دولة إسرائيل المزعومة.

وقال إن المعادلة قد اختلفت اليوم، حيث أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تملك زمام المبادرة، ولم يعد الاحتلال الصهيوني هو الذي يرعب الشعب الفلسطيني بل العكس تماما.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: حربنا مع الاحتلال الإسرائيلي هي حرب إرادت، اليوم المرحلة هي مرحلة كسر عظم بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، لكن وجدنا في الآونة الاخيرة أن جنين ومقاومها بكل الكتائب استنزفت الاحتلال الصهيوني ولم تعطي له فرصة بأن يغير قواعد الاشتباك.

وخلص إلى القول: لذلك نقول إن المقاومة اليوم في تصاعد مستمر، حيث أن وصولها إلى منطقة يعيش فيها رأس الحكومة الصهيونية هي رمزية على قوة المقاومة وفوقية المقاومة على الاحتلال الصهيوني

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