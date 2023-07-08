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الجيش السوداني:العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها

الجيش السوداني:العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بالمتمردين في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، في حين أشارت الأمم المتحدة إلى نقص كبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة في البلاد.

العالم-السودان

وذكر الناطق باسم الجيش أن العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها، وأضاف أن ما سماها بالمليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تقوم بطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري.

وكان مصدر مطلع في الجيش السوداني قال إن قوات من الجيش تواصل التقدم نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين في منطقة وسط أم درمان وقرب شارع النيل، حيث تتمركز قوات الدعم السريع،

وأوضح المصدر أن مبنى الإذاعة والتلفزيون لا يشكل أهمية إستراتيجية للجيش باعتبار أن تشغيل المؤسستين يتم إلكترونيا ومن مكان آخر، لكن تمشيط المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة تمضي قدما، وفق تعبيره.

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الجيش السوداني:العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها

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