جنين تتحول إلى غزة ثانية بعد انتصار مخيمها وإعلام العدو يعترف بالهزيمة

العالم – غياهب الكيان

ويلقي برنامج"غياهب الكيان"الضوء على مشاهد البطولة في مخيم جنين من خلال مواجهة المقاومين للعدوان الصهيوني الذي استمر يومين كاملين من دون ان يتمكن جيش الاحتلال بقواته البرية والجوية من تحقيق اهدافه حاصدا الفشل المذل.

وحول المشاهد الرائعة التي تعبّر عن صمود المقاومة وحول قراءة ذلك من قبل الاحتلال وكيف يراها، اكد المتابع للشأن الاسرائيلي صالح ابو عزه، ان تلك المشاهد تعبر عن وحدة المقاومة وشعبها، موضحا أن من اهم اهداف الاسرائيلي في أنه يريد ان يفصل بين الحاضنة الشعبية للمقاومة وبين المقاومة والمقاتلين ولكن ما رأيناه في مخيم جنين يعتبر ملحمة بطوليه واسطورية وكيف تبدي هذه البيئة الحاضنة مقاومتها وشبابها وتخاطبهم:" فلتهدم البيوت حجرا حجرا ولكن اهم شيء سلامتكم"، واما بالنسبه للاحتلال فقد اراده ان يحقق نصرا سريعا يستثمره في الداخل الاسرائيلي، الا انه وجد مقاومة صلبة وجمهورا صلبا واجهوا الاحتلال بكل ما اوتوا من قوة دفاعا عن المدينة ومخيمها.

كما ناقش البرنامج موضوع عدم تأخر اعلام العدو بالاعتراف بالهزيمة بفشل العدوان على مخيم جنين في تحقيق أهدافه متوقعا المزيد من عمليات المقاومة.

كما سلط البرنامج الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية والتي بدورها عبرت عن الخيبة من عدم تمكن جيش الاحتلال من تحقيق الوعود بانهاء المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين، مستعرضا بعض التعليقات لنشطاء صهاينة في هذا الشأن، حيث غرد الناشط الصهيوني"افرام شريف" قائلا:" ليس كافيا فلتكن نكبة ثانية ليكن الفلسطينيين ما يكونوا عليه، ولنا كاسرائيليين ما نحتفل به".

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