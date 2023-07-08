تشيع جماهيري للشهيد الفلسطيني عبد الجواد صالح في رام الله

العالم - فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهيد صالح من المستشفى الاستشاري إلى قرية عارورة شمال رام الله، لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.

ورفع المشاركون في موكب التشييع رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس، وسط شعارات منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.

وزفت حركة حماس شهيدها المجاهد عبد الجواد صالح من قرية عارورة، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عصر الجمعة في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأكدت الحركة أن "مقاومة شعبنا مستمرة وقادرة على الدفاع عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى الاحتلال أن يعلم أن تصعيد مجازره لن يجلب له أمناً ولا استقراراً، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مقاومته حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

ووفق المركز، الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد اندلعت مساء الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أم صفا، شمال غربي رام الله، أطلقت خلالها تلك القوات أعيرة نارية تجاه المتظاهرين.

وأوضح المركز في بيان له، أن ذلك أسفر عن إصابة المواطن الفلسطيني عبد الجواد حمدان صالح، 24 عامًا، بعيار ناري في صدره، خلال وجوده على بعد حوالي 200 متر من موقع تمركز الجنود، وحمله الشبان على الأكتاف عشرات الأمتار قبل نقله بسيارة مدنية ومنها إلى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، وهناك أعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة بحدود الساعة الخامسة مساءً.

وأكد أن المعطيات التي جمعها تشير إلى أن إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه صالح جاء دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، إذ أن كل ما كان يفعله المتظاهرون هو عمليات رشق حجارة، في حين أطلقت تلك القوات النار بقصد القتل.

ونقل عن شاهد عيان، أن مجموعة من المواطنين تجمعوا في المنطقة بعد تجمع مستوطنين استعدادًا لتنفيذ اعتداءات في القرية، وإثر ذلك تدخلت قوات الاحتلال لتفريق المواطنين واندلعت مواجهات بين الجانبين.

وذكر الشاهد أنه سبق اندلاع المواجهات، إغلاق قوات الاحتلال مداخل القرية ونشر القناصة على أسطح عدد من المنازل المرتفعة بالمنطقة، قبيل انطلاق مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة، وكذلك تنديدًا باعتداءات المستوطنين في القرية، وإثر المسيرة انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة.