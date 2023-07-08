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ممثل الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلمًا وينتهك القانون الدولي + صور

ممثل الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلمًا وينتهك القانون الدولي + صور
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

زار وفد أوروبي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد اثني عشر فلسطينيا.

العالم - فلسطين

وتأتي الزيارة بتنسيق من وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا.

ويقوم الوفد الدبلوماسي الذي يضم اكثر من ثلاثين سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية بجولة استقصائية في مخيم جنين، في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة عن تمسكها بإدانة الكيان الإسرائيلي بسبب الاستخدام المفرط للقوة في مدينة جنين ومخيمها.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلمًا، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف: "تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي"، مُطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات.

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ممثل الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلمًا وينتهك القانون الدولي + صور

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