عبد اللهيان : إيران تسعى لتطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات

العالم - ايران

وبحث وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أمير عبداللهيان ، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، اليوم (السبت) ، وجهات النظر حول الموضوعات التي تهم البلدين في مختلف المجالات.

وهنأ وزير خارجية إيران الذكرى الـ 61 لاستقلال الجزائر ، كما أعرب عن تقديره للجهود القيمة التي بذلتها الجزائر خلال الحرب التي فرضها نظام صدام البعثي في ​​دور الوسيط ، وأعرب عن تعاطفه مع الشعب الجزائري حول الشاب الجزائري الذي قتل في فرنسا خلال الأيام الماضية على يد قوات الشرطة في هذا البلد ، وشدد على الجهود الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات.

ولفت أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء إلى تفعيل التعاون الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية ، من خلال تعبئة اللجنة العليا للتعاون بين البلدين ، وأكد جاهزية المجالات ذات الصلة بوزارة الخارجية في هذه المجالات للتشاور مع نظرائهم.

واعلن الاستعداد للتعاون مع الجزائر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والادوية والمعدات الطبية والصناعات الغذائية والقطاع الخاص والسياحة والأوساط الأكاديمية والبيئة ، باعتبارها مجالات مشتركة للتعاون ، نظرا للطاقات المتاحة في بلدين.

وثمن وزير الخارجية الإيراني ، في هذا الاجتماع ، دور الجزائر الفاعل في دعم فلسطين ، ودعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ، ومعارضة عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

بدوره أكد السيد أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر في هذا الاجتماع على أهمية العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى آليات المتابعة والتشاور لتفعيل العلاقات على مختلف المستويات ، بما في ذلك اللجنة العليا للتعاون ، ولجنة متابعة موافقات اللجنة العليا المشتركة واللجان المتخصصة ذات الصلة ، وأشار إلى ضرورة استخدام قدرات البلدين بشكل صحيح لتحسين العلاقات ، وقال ان الهدف الأساسي من زيارته لإيران تفعيل آلية تنمية التعاون الثنائي .

وناقش الوزيران في هذا اللقاء ايضا تعاون البلدين في المنظمات الدولية والإقليمية ، ومشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى عالٍ في اجتماع أوبك المقبل للغاز في الجزائر ، وبحث إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية ، وقضايا مهمة تتعلق بالمنطقة. ، بما في ذلك ليبيا والسودان والحرب في أوكرانيا .