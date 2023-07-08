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الفرنسيون يتجاهلون الحظر القضائي ويتظاهرون ضد عنف الشرطة في باريس

الفرنسيون يتجاهلون الحظر القضائي ويتظاهرون ضد عنف الشرطة في باريس
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

تجاهل مئات المحتجين، اليوم السبت، حظراً يقضي بعدم تنظيم أي احتجاج في وسط باريس على عنف الشرطة، وذلك بعد أكثر من أسبوع من اندلاع احتجاجات عنيفة، بسبب مقتل الفتى نائل المرزوقي برصاص الشرطة، في إحدى ضواحي العاصة الفرنسية.

العالم - اوروبا

وتمكّنت الشرطة من تفريق المحتجين من ساحة الجمهورية في باريس، مما أجبر مئات الأشخاص على التوجه صوب شارع بوليفارد ماجنتا الواسع، حيث شوهدوا يسيرون بسلام.

ومساء الجمعة، أقر القضاء الفرنسي بمنع مسيرة كان من المقرّر تنظيمها، اليوم، في منطقة باريس، تكريماً لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، في قرار يأتي مع الإعلان عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرّر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي في 19 يوليو/تموز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره، في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

وكشف موت الشاب الجزائري نائل وما أعقبه من غضب غير مسبوق عن مشكلات في المجتمع الفرنسي، وصعوبات تواجهها الطبقة العاملة، وعلاقات مضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

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الفرنسيون يتجاهلون الحظر القضائي ويتظاهرون ضد عنف الشرطة في باريس

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