وزيرة دفاع إسبانيا تنتقد نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا

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ونقلت "رويترز" عن روبلز قولها "لا للذخائر العنقودية. إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، مقتنعة أيضا بأن أسلحة وقنابل معينة، لا يمكن توفيرها تحت أي ظرف من الظروف".

ويذكر أن استخدام الذخائر العنقودية محظور في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك إسبانيا. وشددت روبلز على أن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة، اتخذ من قبل حكومة الولايات المتحدة بشكل منفرد وليس من قبل حلف الناتو.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، في 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة، كما أشار إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة بـ"تقليل المخاطر على المدنيين" عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، يوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تعتزم اختيار ذخائر عنقودية لأوكرانيا، من المفترض أنها ستشكل خطرا ضئيلا على المدنيين.