الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرة دفاع إسبانيا تنتقد نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا

وزيرة دفاع إسبانيا تنتقد نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

انتقدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، خلال تجمع حاشد في مدريد، قبيل الانتخابات الوطنية في 23 يوليو، نقل الولايات المتحدة ذخائر عنقودية لنظام كييف.

العالم - أوروبا

ونقلت "رويترز" عن روبلز قولها "لا للذخائر العنقودية. إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، مقتنعة أيضا بأن أسلحة وقنابل معينة، لا يمكن توفيرها تحت أي ظرف من الظروف".

ويذكر أن استخدام الذخائر العنقودية محظور في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك إسبانيا. وشددت روبلز على أن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة، اتخذ من قبل حكومة الولايات المتحدة بشكل منفرد وليس من قبل حلف الناتو.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، في 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة، كما أشار إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة بـ"تقليل المخاطر على المدنيين" عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، يوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تعتزم اختيار ذخائر عنقودية لأوكرانيا، من المفترض أنها ستشكل خطرا ضئيلا على المدنيين.

روابط ذات صلة

القنابل العنقودية ونقل الحرب إلى مستويات أكثر خطورة

تزويد اوكرانيا بالقنابل العنقودية.. يكشف فضيحة تورط امريكا بالحرب مع روسيا

خفايا حرب اوكرانيا.. من يقود قوات كييف؟!

شاهد.. الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة قذرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرة دفاع إسبانيا تنتقد نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا

تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل 'التحالف' الأمريكي في سوريا

وزير الخارجية التركي يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي

للأسبوع الـ 27.. التظاهرات تعمّ كيان الاحتلال احتجاجاً على التعديلات القضائية

بيسكوف: تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعد اطلاق سراح قادة كتيبة آزوف

الحركة الأسيرة الفلسطينية تشكر الجزائر على دعمها لجنين