العالم - الأزمة الأوكرانية

وجاء ذلك بعد أن أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، تبني سلطات كييف تفجير جسر القرم خريف عام 2022 "لتعطيل لوجستيات الروس" .

حيث كتبت آنا ماليار على "تلغرام": "منذ 273 يوما، وجهنا أول ضربة لجسر القرم لتعطيل الخدمات اللوجستية للروس".

وفي هذا السياق، قال رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "زيلينسكي وفريقه من مدمني المخدرات النازيين هم التاريخ الجديد والجرائم الجديدة. سنركز هنا بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بنا، على الأعمال الإرهابية وأعمال القتل التي نفذوها في القرم. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن المسيرات التي يوجهونها إلى شبه الجزيرة ومجموعات التخريب والاستطلاع وأعمال تفجير خطوط السكك الحديدية، أي عن كل شيء يعملونه من خلال إرسال مخربيهم إلينا".

وشدد قسطنطينوف،على ضرورة معاقبة زيلينسكي وجميع المتورطين في تنظيم الهجمات الإرهابية وأعمال التخريب في شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق قامت مجموعة العمل التابعة للجمعية التشريعية لجمهورية القرم بجمع مواد حول حصار المياه والطاقة والغذاء والنقل في شبه الجزيرة وأثبتت تورط 12 مواطنا أوكرانيا في تنظيم الحصار.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنة انفجرت على جسر القرم صباح يوم 8 أكتوبر، ما أدى لاشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

وتوقف الجسر لمدة قصيرة عن العمل قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

وفي أعقاب الاعتداء، شرع الجيش الروسي في تدمير مواقع البنى التحتية ونقاط القيادة وتجمعات قوات كييف في عموم أوكرانيا، في ضربات صاروخية دقيقة يوجهها بشكل شبه يومي.