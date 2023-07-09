منافسة حامية الوطيس بین میتا وتویتر تشعل مواقع التواصل.. ما علاقة ترامب واوباما بها؟

تخوض "تويتر" تلك المنافسة وسط تحديات متصاعدة ورؤية ضبابية بالنسبة لمستقبلها، بينما على الجانب الآخر، فإن "ميتا" تنتهز الفرصة لتعزيز موقعها في تلك المنافسة التقليدية، وتُطلق من جانبها تطبيقاً جديداً ينافس "تويتر"، وهو تطبيق "ثريدز" الذي يحمل اسمه دلالة واضحة على طبيعة المنافسة، حيث طريقة "الثريد" المعروفة في تويتر لنشر تغريدات في متابعة حول موضوع واحد.

وقال داهم القحطاني... الحرب بين إيلون ماسك (مالك تويتر) وزوكربيرغ (مالك ميتا... هي في جزء منها حرب بين اليمين الأمريكي (ترامب - ماسك) وبين اليسار الامريكي (أوباما – زوكربيرغ).

وغردت ام السادة... بين ثريدز وتويتر الفكرة في كوننا اعتدنا على هذا العالَم بمن فيه وتربطنا به ذكريات جميلة وعلى قول محمود درويش ان اعادوا لنا المكان فمن يعيد لنا الرفاق؟ الفرق ان تويتر استطاع بناء قاعدة جماهيرية وفية ومُحبة. بس في النهاية الخيول تتسابق والمالك واحد.

وكتب علي السنيدار... الظاهر ثريدز جاي بقوة اكثر من مليونين مستخدم حالياً يتفاعلوا فيه من اول ظهور له، ولسه ما وصل لاغلب الدول، الشيء القوي فيه انه عند الدخول يربط حسابك مع الانستغرام ويعطيك حسابات الانستا الي كنت تتابعهم انطباع قوي وواجهاته خليط من استايل الانستا وتويتر.