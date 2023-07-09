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كنعاني: واشنطن مصرّة على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا

كنعاني: واشنطن مصرّة على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" إن قرار الولايات المتحدة بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا يظهر إصرار واشنطن على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا.

العالم - ايران

وتعليقا على قرار أمريكا إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، غرد المتحدث بإسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني " على تويتر معتبرا بأن قرار أمريكا بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا يظهر إصرار واشنطن على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا.

واضاف كنعاني بأن هذا العمل هو مثال آخر على أفعال أمريكا المزعزعة للاستقرار فضلاً عن تصدير الأسلحة التي تساهم بشكل عشوائي في المزيد من القتل والدمار في العالم.

يذكر ان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أكد ان واشنطن ستقوم بارسال الذخائر العنقودية إلى اوكرانيا.

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كنعاني: واشنطن مصرّة على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا

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