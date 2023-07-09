الجناح الايراني يشهد اقبالا لافتا في المعرض الزراعي بكازان في روسيا

العالم - ايران

ويقام هذا المعرض على مساحة تزيد عن 40 هكتارا وبحضور 300 شركة فضلا عن تنظيم مسابقات زراعية ومسابقات لكيفية استخدام الجرارات الزراعية ويشارك في هذه المسابقات 61 فريقا بينهم وللمرة الاولى فريق ايراني في الفترة من 6 إلى 9 تموز/ يوليو.

يذكر بأن هذا المعرض تنظمه وزارة الزراعة الروسية وشركة الاستثمار المالي الزراعي الحكومي " روس اكرو ليزينغ " (Ros Agro Leasing) . وللمرة الاولى تشارك بهذا المعرض الجمهورية الإسلامية الايرانية بدعم من الاتحاد الايراني لمصنعي ومصدري الآلات والمعدات الزراعية الايرانية وايضا بدعم من الشركة الروسية Arsenal Technology Company .

وقد شهد الجناح الايراني اقبالا لافتا من قبل الزوار والمتابعين بحيث تشارك ايران بنحو 20 منتجا صناعيا في مجال الزراعة مثل الجرارات الزراعية المخصصة للبساتين وجرارات الاراضي الزراعية وآليات حمل الحبوب والادوات والمعدات الخاصة بالحدائق والمزارع.

وقد زار وزير الزراعة الروسي ومساعديه ووزير الصناعة في جمهورية تتارستان الروسية ورئيس شركة روس اكرو ليزينغ والقنصل الايراني في كازان الجناح الايراني .

وضمن ترحيب المسؤولين الروس بمشاركة الشركات الايرانية في هذا المعرض اكدوا على ضرورة رفع مستوى العلاقات السياسية والودية بين البلدين ودعوا الى حضور اكبر جدية للمنتجين الايرانيين في الاسواق الروسية والاطلاع على المنتجات المطلوبة في الاسواق وابدوا استعداد السلطات الرسمية الروسية لتوفير أي دعم في هذا المجال.

بدأ معرض الصناعات والمعدات والآلات الزراعية لجمهورية تتارستان تحت عنوان "اليوم الميداني لعموم روسيا" في 6 تموز/يوليو 2023 في المعرض الدولي "كازان إكسبو"، وتخللت مراسم الافتتاح قراءة لرسالة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وقد صرح فلاديمير بوتين في هذه الرسالة بأن هذا المعرض الكبير ولسنوات عديدة جمع عمال المجمع الزراعي والصناعي من مناطق مختلفة من هذا البلد مشيرا الى ان هذا المعرض يوفر فرصة ممتازة للمشاركين لمناقشة القضايا الهامة في مجال الزراعة وتبادل افضل الخبرات والتقنيات.

وأكد فلاديمير بوتين على ان التقنيات المبتكرة المقدمة في هذا المعرض تظهر إنجازات كبيرة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المجمع الزراعي والصناعي الروسي.