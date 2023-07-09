تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي في زاهدان

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن عددا من المسلحين هاجموا صباح أمس السبت مركز للشرطة في زاهدان جنوب شرق إيران.

وقالت العلاقات العامة في مقر عمليات قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري في بيان لها، حاولت مجموعة إرهابية مكونة من 4 أشخاص اقتحام مركز شرطة رقم 16 في زاهدان، ولكنهم واجهوا مقاومة بطولية من قبل رجال الشرطة وتم احباط هذا العمل الارهابي الاعمى بعد مقتل جميع الإرهابيين.

كما أعلن المدعي العام لمدينة زاهدان شمس آبادي استشهاد اثنين من قوى الامن الداخلي في هذا الاشتباك المسلح، والوضع تحت سيطرة قوات الأمن.