مراسل العالم يكشف لماذا يستهدف الجيش السوداني أم درمان بالقوة المميتة؟

وقال مراسلنا: ان الاشتباكات لم تتوقف في محيط مدينة ام درمان، حيث يقوم الجيش السوداني بتمشيط العديد من مناطق ام درمان، ولكن قوات الدعم السريع منتشرة في العديد من البيوت ما يجعلها دروعاً بالنسبة لعملية الجيش، وهذا ما يسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين السودانيين اضافة سقوط قتلى من قوات الدعم السريع.

واوضح ان عملية الجيش السوداني ربما تكون بداية لعملية اسماها بالقوة المميتة لتمشيط كامل لمدينة ام درمان من اجل قطع الامدادات تماماً عن قوات الدعم السريع، ليتحول بعدها حسب خططه لمدينة بحري والخرطوم كي يركز عليها كثيراً، مشيراً الى ان مدينة بحري تعاني من مآسي كثيرة وفوضى عارمة وانتشاراً لقوات الدعم السريع في محيط هذه المدينة، غير ان الجيش يركز اكثر على ام درمان باعتبارها المنفذ للامدادات بالنسبة لمدينتي بحري والخرطوم.

يشار الى ان الاشتبكات تجددت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة ام درمان بالخرطوم، وذلك بعد ساعات على ضربة جوية نفذها الجيش غربي المدينة اسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

واكدت وزارة الصحة السودانية مقتل اثنين وعشرين شخصا على الأقل وإصابة العشرات في الغارة. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهدف احياء سكنية في ام درمان، في حين، قال الجيش إنه نفذ عملية غرب المدينة أسفرت عن مقتل عشرين عنصرا من قوات الدعم السريع.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالضربة الجوية، ووصف الأنباء عن قتال عنيف في إقليم دارفور بالمروعة والصادمة.