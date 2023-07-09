قائد الجيش: جهاز محاكاة الحرب الالكترونية اصبح قيد العمل والاستخدام

العالم - ايران

وقام اللواء موسوي برفقة كل من قائد القوات الجوية الايرانية العميد الطيار "حميد واحدي" ومساعد الشؤون التدريبية والتعليمية في الجيش الايراني العميد "علي رضا شيخ " بزيارة جامعة الشهيد ستّاري الجوية وتفقد مختلف أقسام هذه الوحدة لتقييم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب هذه الجامعة.

وفي لقائه مع قادة وأساتذة وموظفي وطلاب جامعة الشهيد ستّاري الجوية ، صرح اللواء موسوي بأن هذه الجامعة بالإضافة إلى كونها محور الطيران في البلاد، فهي الرائدة والمرجع في مناقشة الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية.

وأشار اللواء موسوي الى أن جهاز محاكاة الحرب الالكترونية MiG-29 قد اجتاز الاختبارات وبمجرد انه دخل مجال التدريب والعمليات سيكون بالتأكيد فعالا في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية، معلنا عن استعداد جامعة الشهيد ستاري الجوية للمساعدة والتعاون في مختلف المجالات والإدارات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والقوات المسلحة الأخرى إذا لزم الأمر.

كما اشاد القائد العام للجيش بكادر جامعة الشهيد ستاري الجوية الذي يضم عناصر مخلصة ومتحمسة وعلمية وتعمل بجهد من اجل خدمة الوطن، معربا عن فخره بكل ما ينتج ويصنع في هذه الجامعة.

بدوره اشار قائد القوات الجوية الايرانية العميد الطيار " حميد واحدي" الى اهمية موضوع الحرب الإلكترونية، مصرحا بأنه تم بناء نظام محاكاة الحرب الإلكترونية لطائرات مختلفة ، بما في ذلك F4 و Sukhoi 24 ومقاتلات أخرى في جامعة الشهيد ستّاري الجوية وتم تشغيله بنجاح من قبل نخبة الطيارين في القوة الجوية وسيتم تسليمه إلى القواعد الجوية التي تحتوي على طائرات MiG-29 في الايام القليلة المقبلة.

واوضح العميد واحدي بأنه عندما يتمتع طيارونا بخبرة عالية في الحرب الإلكترونية يمكنهم تأمين أنفسهم ضد أي احتمال وضرب النقاط والأهداف الموكلة إليهم في المهمات بدقة عالية، مشيرا الى ان نظام الحرب الإلكترونية من عوامل تحسين القدرة التشغيلية لوحداتنا وأحد الأعمال القيمة التي حدثت في جامعة الشهيد ستاري الجوية.

يذكر بأنه سيتم تسليم نظام محاكاة الحرب الإلكترونية MiG-29 إلى القواعد التي تمتلك طائرات MiG-29 في الأيام المقبلة.