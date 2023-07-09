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مصر تستضيف الخميس المقبل قمة دول جوار السودان

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم (الأحد)، أن مصر ستستضيف يوم الخميس المقبل قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع وتداعياته السلبية على هذه الدول.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان: إن القمة تهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأضاف البيان أن المؤتمر يأتي حرصاً على "صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة كلها".

وأدى القتال الذي اندلع في منتصف أبريل نيسان إلى نزوح نحو ثلاثة ملايين سوداني أكثر من 255 ألفا منهم عبروا الحدود إلى مصر.

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