أميرعبداللهيان يعزي باستشهاد اثنين من قوى الأمن في زاهدان

العالم-ايران

بعث وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان"، برقية تعزية الى قائد قوى الامن الداخلي "العميد احمد رضا رادان"، بمناسبة جريمة الاغتيال التي طالت اثنين من منتسبي قوى الامن الداخلي بمدينة زاهدان، معربا فيها عن مواساته وتعاطفه مع ذوي هذين البطلين وكافة منتسبي قوى الامن الداخلي في جمهورية ايران الاسلامية.

وكتب "امير عبداللهيان" في برقيته الى "العميد رادان": ان الجمهورية الاسلامية، قدمت خلال حربها ضد الجماعات الارهابية، الكثير من الشهداء الاجلاء في سبيل الدفاع عن الاسلام وحماية امن واستقرار البلاد والشعب الايراني.

واضاف: ان شجاعة وتضحيات هؤلاء الابرار، لطالما حصنت البلاد قبال مخططات الارهابيين البغيضة وداعميهم المفضوحين.

واعتبر وزير الخارجية، ان صمت ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان على هكذا جرائم، يكشف عن واقعهم (الاجرامي).

وختم وزير الخارجية بالقول: انني اتقدم بتحية اجلال الى الروح الشامخة للشهيد الملازم "علي رضا كيخا"، وروح الجندي الشهيد "مبين رشيدي"، اللذين عرجا اثر العملية الارهابية التي نفذت في 8 حزيران / يونيو 2023 بمدينة زاهدان، كما اعرب عن تعاطفي مع اسرتي هذين الشهيدين الغاليين وسائر المنتسبين الى قوى الامن الداخلي، وشخصكم الكريم.