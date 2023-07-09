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الخارجية السودانية ترفض التعامل مع مبادرة "إيغاد" إلا بشرط!

الخارجية السودانية ترفض التعامل مع مبادرة
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها لن تتعامل مع مبادرة "إيغاد"ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.

العالم - السودان

وقد أعلن المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة "الإيغاد" نور محمود شيخ، أنه "من المقرر عقد جلسة لرؤساء إيغاد، ضمن الآلية الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا غدا،الاثنين".

وحول ما يتعلق برئاسة كينيا للجنة ورفض الخرطوم لذلك، يقول عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني: إن مبادرة "إيغاد" لوقف الحرب السودانية في مضمونها تحتوي على إرسال قوات من دول المنظمة، إلى العاصمة الخرطوم وخمسون كيلومتر حولها، هذا ما تقوله الحكومة في ردها على المبادرة، وتعتبر هذا الطرح نوعا من الاحتلال".

ويرى ميرغني، أن ما ورد في الرد الرسمي لحكومة الخرطوم على مبادرة "إيغاد" ليس صحيحا، نظرا لأن الإيغاد لم تطرح في الأساس فكرة بهذا الشكل، ومن الناحية العملية العاصمة الخرطوم و50 كم حولها كما ورد في الرد الرسمي للحكومة، هذه المساحة أكبر من دولة كينيا التي تعترض الخرطوم على رئاستها للجنة الإيغاد.

وأشار المحلل السياسي، إلى "أن تلك المساحة التي تتحدث عنها الحكومة، تتطلب جيشا مجهزا وربما يتجاوز الجيش السوداني الحالي في العدد والعتاد، وفي ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم ليس بمقدور أي جهة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لمثل هذا الأمر ولا حتى من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، نظرا للتكلفة العالية لتلك القوات".

ووأكد مير غني في قوله:"إن هذا يرجع إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس كينيا وقوات الدعم السريع التي مولت حملته الانتخابية، لذا هناك علاقة قوية جدا ووطيدة بين الطرفين، وفي الاجتماع الأخير في القمة الرابعة عشر للإيغاد في جيبوتي، حضر الرئيس الكيني ومعه مستشار الدعم السريع في نفس الطائرة ويحمل جواز سفر كيني، هذا ما جعل كينيا غير محايدة في نظر الحكومة السودانية".

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الخارجية السودانية ترفض التعامل مع مبادرة "إيغاد" إلا بشرط!

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