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تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة في محافظة لرستان

تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة في محافظة لرستان
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة لرستان العميد " يحيى الهي " تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة في هذه المحافظة، والعثور على ۲۰ مسدس وكمية كبيرة من العيارات النارية خلال عمليات قامت بها هذه القوات.

العالم - ايران

وكشف المسؤول عن تفاصيل هذه العمليات قائلا: ان رجال الأمن في المحافظة استطاعوا بفضل اشرافهم الأمني وحصولهم على المعلومات الخاصة بأعضاء العصابة، القاء القبض على اثنين من المهربين اللذين كانا يوزعان الاسلحة بين المواطنين.

وشدد العميد " الهي " على أن المهربين كانا ينويان نقل كمية من المسدسات من المحافظات الغربية بواسطة سيارة من طراز بيجو ۴۰۵ الى المحافظات المركزية، مؤكدا تفكيك هذه العصابة بتنسيق قضائي وخلال عمليات فورية في الطرق التي تؤدي الى المحافظات والقاء القبض على المهربين اللذين كانا يتوليان رئاستها.

وأشاد المسؤول بالمواطنين الايرانيين لتعاونهم مع أبنائهم في قوات الشرطة وقال: ان هذه القوات لن تسمح لأحد أن يستعرض عضلاته ويقوم بأعمال تخل بالأمن والنظام، وسوف تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام بذلك.

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تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة في محافظة لرستان

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