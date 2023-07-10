الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة.. الكشف عن حقيقة محاولة اغتيال الفنان المصري عادل إمام

لأول مرة.. الكشف عن حقيقة محاولة اغتيال الفنان المصري عادل إمام
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفى عبود الزمر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر، تكليفه محمد كروم، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، باغتيال الفنان المصري الشهير عادل إمام.

العالم _مصر

وقال الزمر، خلال تسجيل صوتي: كنا شغالين من 1992 لحل وقف العنف، لا يمكن أفكر في قتل سيد طنطاوي ولا ممثل، ولم ألتق محمد كروم ولا كلفته، وكنا عاملين مبادرات مع وزير الداخلية لوقف العنف، حتى عام 1997 صدرت المبادرة النهائية لوقف العنف

وأردف: فريق السجن لم يفكر في تلك الموضوعات، كل لقاءتنا كانت لعمل مبادرات لوقف العنف، وإذا كان كروم كُلف باغتيال عادل إمام لماذا لم يقل ذلك وقتها؟.

وتابع: لا يجوز قتل سيد طنطاوي، ولا يباح دم عادل إمام من أجل فيلم، ونحن لم نر الفيلم أصلًا، لم يكن لدينا تلفزيونات في السجون، التلفزيونات ظهرت في 2006.

وفي وقت سابق، زعم محمد كروم عضو سابق بأحد الجماعات الاسلامية، إن عادل إمام كان هدفا لكل الجماعات الإسلامية.

روابط ذات صلة

مودع يقتحم بنك في بيروتو يحصل على وديعته 

مصر تستضيف الخميس المقبل قمة دول جوار السودان

تصعيد جديد بين مصر واثيوبيا بشأن سد النهضة

مصر تستضیف اجتماعا لزعماء الفصائل الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامن الايرانية تكشف العلاقة بين الكيان الصهيوني مع المسيئين للقران الكريم

الصحة الإيرانية: تسجيل 16 إصابة وحالة وفاة جديدة بكورونا

الإفراج عن الأسير المقدسي بشار عبيدي بعد اعتقال دام 9 أعوام

لأول مرة.. الكشف عن حقيقة محاولة اغتيال الفنان المصري عادل إمام

فيديو/ كتيبة العياش بجنين تعلن إطلاق صاروخي على مستوطنة "شاكيد"

وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط