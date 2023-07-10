في ذكرى تحرير الموصل.. العراقيون يستذكرون ملحمة النصر العظيمة

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في مثل هذا اليوم وقبل ستة اعوام . تم اقتطاف الثمرة الاوفى لفتوى الجهاد الكفائي .في سحق عاصمة الخرافة تحت اقدام المجاهدين حيث يستذكر الموصليون تلك الملحمة الخالدة التي اثلجت صدور العراقيين . موجهين شكرهم للقوات الامنية بكافة صنوفها وخاصة الحشد الشعبي وقادة النصر والشهادة بدمائهم تحررت ام الربيعين .

العاشر من تموز قبل اعوام ستة كانت حرارة الفرحة بالانتصار على داعش اسخن من حرارة هذا الشهر الاهب , فالموصل التي سقطت كأول المحافظات العراقية بيد داعش كانت هي النفس الاخير لهذا المشروع الاميركي . حيث يستذكر ابناء الحدباء تلك الملحمة الوطنية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود وفلول البعث وأذنابه .

وثمن الموصليون المواقف الشجاعة والمشرفة لمختلف صنوف القوات المسلحة وخاصة الحشد الشعبي والمرجعية الدينية وقادة النصر في مواجهة داعش وبدمائهم تحررت ام الربيعين، واليوم تنهض من جديد حيث نشهد الآن عودة الحياة بقوة لها ، ويعاد بناء وتطوير مرافق عامة وبنى تحتية عديدة فيها .

ومن المؤمل أن تشهد المدينة تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة احتفالا بذكرى النصر على داعش حيث سجل العراقيون بتحرير الموصل صفحة بيضاء أخرى في تاريخهم ، كتبوها بتضحيات أبنائهم ومن ساندهم في حربهم ضد داعش.