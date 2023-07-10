كييف: لا نوافق على ضمانات أمنية بدلا من عضوية الناتو

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وقال كوليبا إنه "لا ينبغي النظر إلى الضمانات الأمنية على أنها بديل لعضوية الناتو. هذه تفاصيل مهمة للغاية يجب ألا ننساها".

وأضاف أنه "يتفهم استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو خلال القمة المقبلة، لكن الوقت الحالي هو أفضل وقت لاتخاذ مثل هذا القرار.. نحن لا نتحدث عن دخول فوري، هذه نقطة مهمة".

وذكر كوليبا، في وقت سابق، أن "الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تحدد إطارا زمنيا واضحا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن دول "الناتو" متوجسة من أنه سيتعين على قادتها تقديم ضمانات لكييف حول انضمامها للحلف في قمة فيلنيوس المرتقبة غدا.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون فكرة حول نموذج أمني لأوكرانيا يشابه النموذج الإسرائيلي. وأضافت أن واشنطن قد تصبح ضامنا رئيسيا في الاتفاقيات حول أمن أوكرانيا بمشاركة الأعضاء الأوروبيين لحلف "الناتو" بما فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا.

كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن منع دخول أوكرانيا إلى حلف "الناتو" هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، موضحا أن هذا "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا".