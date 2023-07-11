تعيين فيصل بن الحسين نائبا لملك الأردن

العالم - الأردن

ويعتبر منصب نائب الملك، منصبا مؤقتا يتقلده، بإذن الملك، أحد أفراد العائلة المالكة أو أحد أبناء عمومته، طيلة فترة سفر الملك للخارج، حيث يضطلع نائب الملك بتسيير أمور الدولة وإدارتها.

وسبق للأمير فيصل بن الحسين أن شغل منصب نائب الملك، كما شغله الأمير علي بن الحسين، وتم اليوم تكليف الأمير فيصل بتسيير أمور الدولة.

وتعد صلاحيات نائب الملك بمنزلة صلاحيات الملك نفسه طيلة فترة غياب الملك وسفره للخارج، التي تتوقف في حال عودة الملك أو في حالة الأمور الطارئة التي تجعل الملك يقطع زيارته الخارجية.

يشار إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال، والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.