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تعيين فيصل بن الحسين نائبا لملك الأردن

تعيين فيصل بن الحسين نائبا لملك الأردن
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الأمير فيصل بن الحسين، أدى يوم أمس، اليمين الدستورية نائباً للملك، بحضور هيئة الوزارة.

العالم - الأردن

ويعتبر منصب نائب الملك، منصبا مؤقتا يتقلده، بإذن الملك، أحد أفراد العائلة المالكة أو أحد أبناء عمومته، طيلة فترة سفر الملك للخارج، حيث يضطلع نائب الملك بتسيير أمور الدولة وإدارتها.

وسبق للأمير فيصل بن الحسين أن شغل منصب نائب الملك، كما شغله الأمير علي بن الحسين، وتم اليوم تكليف الأمير فيصل بتسيير أمور الدولة.

وتعد صلاحيات نائب الملك بمنزلة صلاحيات الملك نفسه طيلة فترة غياب الملك وسفره للخارج، التي تتوقف في حال عودة الملك أو في حالة الأمور الطارئة التي تجعل الملك يقطع زيارته الخارجية.

يشار إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال، والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.

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تعيين فيصل بن الحسين نائبا لملك الأردن

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