بن غفير.. والتحريض على قتل الفلسطينيين

العالم - البوصلة

ومبدأ العصابة بقي مترسخا في عقول سياسيه، مثل وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي أصدر تعليمات جديدة تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وصودق على التعليمات الجديدة بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح، ودفعهم نحو الجريمة المنظمة ضد الفلسطينيين بل وحتى انشاء عصابات ضد الشبان الفلسطينيين لقتلهم بصورة ممنهجة.

قرارات بن غفير هذه تخص بشكل رئيسي المستوطنين في الضفة الغربية، فهم ينتمون لنفس مدرسته المتطرفة، بالاضافة الى انهم من اوصله الى الكنيست، وبهذه القرارات ستتحول الضفة الغربية تجمع عصابات مسلحة ضد الفلسطينيين، حيث سيتم ممارسة عملية الابادة ضدهم بصورة اكبر واوسع، لان هذه العصابات ستكون محمية من الجيش في كيان الاحتلال.

تعيش عائلة الشهيد الفلسطيني علي الغول التي فقدت ابنها المقاوم في مخيم جنين في الضفة الغربية ظروفا صعبة خاصة وأن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تترك العائلة لتداوي جراح فقدان ابنها واقتحمت منزلها وسط توجيه التهديدات. كاميرا العالم زارت المنزل ورصدت حالة الهلع والخوف التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي لهذه العائلة.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول ما حاجة كيان الاحتلال لتسليح المستوطنين بصورة اكبر، خصوصا وانهم جميعهم مسلحين في الاساس؟ وهل يمكننا القول ان بن غفير يريد ان يوجد تنظيما مسلحا بمعزل عن دولة الكيان، يمكن له ان يستخدمه ضد الداخل الصهيوني ايضا؟والمليشيات التي يريد بن غفير ايجادها هل هي من اجل ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني وتكون بعيدة عن المحاسبة لانها ليست من جيش الاحتلال؟



كما يبحث البرنامج في سياسات بن غفير وسموتريتش هل ستؤثر على علاقات كيان الاحتلال مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مثلا؟ مثل هذه القرارات هل هي فردية من بن غفير ام هي خطة شاملة وموجهة من قبل حكومة نتنياهو ككل؟ وهل سنرى ردا واضحا من السلطة الفلسطينية على مثل هذه القرارات ام باتت لا تستطيع ان تفعل اي شيء امام هذه التطورات؟



كما يتطرق البرنامج الى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، هل من الممكن ان تكون هي الرادع الحقيقي لمثل هذه التحركات؟ وقرار بن غفير هذا هل يمثل فشلا لمنظومة جيش الاحتلال التي لم تستطيع حتى الان جلب الامان للمستوطنين جراء عمليات المقاومة؟والقرارات التي تضغط الفلسطينيين اكثر الا تخيف كيان الاحتلال خصوصا وانه كلما تم ضغط الفلسطينيين اتسعت رقعة المقاومة واشتدت عملياتها؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- عماد أبو عواد المتخصص في الشؤون الاسرائيلية من رام الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...