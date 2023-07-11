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جفاف انهر العراق يعرض الخطة الزراعية الصيفية للخطر

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تواجه الخطة الزراعية الصيفية مخاطر عديدة هذا العام بسبب انحسار معدلات المياه وجفاف الأنهر الذي وصل الى نسب متقدمة خلال فصل الصيف.

وتحذر زراعة ذي قار من مشاكل عديدة قد تتسبب في تراجع الانتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية جراء الإجراءات الروتينية التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية في حل مشكلة شح المياه.

وتشكل الزراعة مورداً اقتصادياً مهماً للعديد من الفلاحين والمزارعين في قرى ومدن محافظة ذي قار، ومع تلكؤ الخطة الزراعية قد ينعكس سلباً على واقع المعيشة الاقتصادية لتلك الشريحة ولاسيما ان المحافظةَ تسجلُ انتاجاً كبيراً خلال السنوات الماضية للمحاصيل الزراعية والحبوب.

وتؤكد منظمات إنسانية انها سجلت هجرة اكثرِ من خمسة ِ الاف عائلة من مناطق الاهوار والمناطق الريفية بسبب شح المياه وتراجع المستوى الزراعي.

وتشير الاحصائيات إلى أن قرابة الأربعين بالمئة من سكان المحافظة يعملون في القطاع الزراعي ويعتمدون بشكلٍ أساسي على انتاج المحاصيل الزراعية ومع الإشارة الى أن تقليل الخطة الزراعية او ايقافها قد يشكل مردودات سلبية على هجرة العوائلِ وتراجع مستوياتهم المعيشية.


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شاهد بالفيديو.. جفاف انهر العراق يعرض الخطة الزراعية الصيفية للخطر

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