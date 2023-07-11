اللواء باقري يحذر من أنشطة الجماعات الانفصالية في العراق

العالم - إيران

وفي كلمة خلال الملتقى السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري في مشهد اليوم الثلاثاء، قال اللواء محمد باقري: اليوم لدينا علاقات مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من المذكرات والاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع.

وأشار اللواء باقري إلى أن جميع الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار ستعزز الأمن والسلام والصداقة بينها.

وأضاف: أساس هذه الاتفاقيات هو الحفاظ على أمن المنطقة من قبل دول المنطقة، و القول بصوت واحد، إنه لا داعي لوجود الأجانب لتوفير الأمن للمنطقة، والصهاينة ليس لهم مكان في هذه المنطقة.

ووصف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوضع الأمني ​​الحدودي بأنه أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، وقال: للأسف أن بعض الدول المجاورة لا تعمل بشكل صحيح فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه الحدود.. هناك مجموعات انفصالية مسلحة في شمال العراق تخلق حالة من انعدام الأمن على حدودنا.

وأضاف أن: القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية نفذت عمليات صاروخية ومسيرة مؤثرة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن تعهدت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها حتى شهر أغسطس، توقفت هذه العملية.

وتابع: سننتظر حتى أغسطس، تاريخ تعهد الحكومة العراقية، ونأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا انتهى هذا التاريخ وبقيت الجماعات الانفصالية مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستتكرر بقوة أكثر بالتأكيد.