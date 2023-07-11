عبداللهيان يبحث مع نظيره الكيني تطوير العلاقات الثنائية

العالم - إيران

وأكد وزير الخارجية الإيراني على مكانة دول القارة الأفريقية في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، مشيراً إلى الطاقات الكثيرة المتاحة في البلدين، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول تطوير علاقاتها الخارجية بشكل متعادل ومتوازن وشامل مع الدول الأفريقية بما فيها كينيا.

بدوره أعرب وزير خارجية كينيا في هذه المحادثة الودية عن ارتياحه لجولة الرئيس الإيراني في منطقة شرق إفريقيا التي تكون كينيا محطتها الأولى، مؤكدا استعداد نيروبي لتوسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية في مختلف المجالات ورحب بتوقيع الوثائق التي تم وضع اللمسات النهائية عليها للتعاون بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على الترتيبات التي تمت، سيقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بجولة في شرق افريقيا تقوده إلى كينيا وأوغندا وزيمبابوي.