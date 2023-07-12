احتجاجات الشارع الاسرائيلي والانقسام داخل الكيان

العالم - مع الحدث

ماذا بعد موافقة الكنيست علی القراءة الأولی لبند يحد من صلاحية المحكمة العليا؟

كيف ستتصرف المعارضة اذا واصل نتنياهو تحديها بعد اعلانها رفض مفاوضات التسوية؟

هل دخلت ادارة بايدن بقوة علی المشهد بعد اتهامها من قبل الليكود انها تحرك الشارع؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي، والاكاديمي والباحث في الشأن الاسرائیلي محمد هلسة، ومدير التحالف الشرق أوسطي توم حرب.