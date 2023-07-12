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اليابان تعلن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

اليابان تعلن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة".

وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين".

وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي.

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اليابان تعلن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

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