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مراسم استقبال رسمية للرئيس رئيسي من قبل نظيره الكيني 

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل "وليام ساموي روتو" ، رئيس كينيا ، رسميًا الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، في القصر الرئاسي في هذا البلد.

العالم - ايران

وفي حفل الاستقبال الرسمي ، وبعد التقاط صور تذكارية لرئيسي إيران وكينيا ، تم تقديم أعضاء الوفدين رفيعي المستوى من البلدين.

وتزامنا مع وصول السيد رئيسي الى القصر الرئاسي في كينيا تم اطلاق 21 قذيفة مدفعية تكريما لوصول رئيس جمهورية إيران الإسلامية والوفد الإيراني.

وفور انتهاء مراسم استقبال الرئيس الكيني للرئيس الإسلامي الإيراني ، ستجرى محادثة خاصة بين رئيسي البلدين ، تليها محادثات ثنائية بين الوفدين رفيعي المستوى من البلدين.

وبعد هذا الاجتماع ، سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وكينيا بحضور رئيسي البلدين.

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