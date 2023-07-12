وزير الداخلية الايراني: سنتصدى للارهاب بحزم

العالم - ايران

واضاف الوزير وحيدي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، صباح اليوم الاربعاء، ان المناطق الحدودية الشرقية للبلاد تشهد دوما تكرار العمليات الارهابية ، ان ايران طالبت باكستان مرارا بالاهتمام بهذه القضية ".

وتابع " ان الحكومة الباكستانية بدأت باتخاذ اجراءات وقامت بوضع حواجز حديدية لمنع التسلل لكن هذه الاجراءات لم تكتمل بعد ، وان المتسللين قاموا باختراق الحواجز الحديدية في بعض النقاط ودخلوا الاراضي الايرانية ونحن طالبنا الحكومة الباكستانية بابداء جدية اكبر بمتابعة هذه الاجراءات في هذا المجال ".

واضاف وزير الداخلية "ان الامن هو قضية هامة لكل البلدان وخاصة بالنسبة لنا ومن الطبيعي جدا ان هذه العمليات الارهابية تجرح مشاعر شعبنا بشدة، ولها تداعيات امنية سيئة، ونحن سنتصدى لها بكل حزم ".