أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 13 يوليو 2023

العالم- الصحافة الايرانية

- جمهوري اسلامي ..

رئيس الجمهورية بجولته الأفريقية ..التوقيع على خمس مذكرات تفاهم للتعاون بين ايران وكينيا.

- خراسان..

رئيس الجمهورية بجولته الأفريقية ..الهدف زيادة حجم التبادل التجاري لعشرة أضعاف.

3- جوان ..

الخارجية تستدعي السفير الروسي إثر بيان مجلس التعاون وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث .

- ابرار..

وزير الخارجية .. لن نجامل أحد بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي.

- سياسة روز ..

وزير الحرب الصهيوني السابق يحذر من إحتمال إندلاع حرب أهلية في فلسطين المحتلة.

- اطلاعات ..

الأمم المتحدة تحذر من وقوف السودان على حافة الإنزلاق بحرب أهلية شاملة.

- مردم سالاري ..

تزايد حالات عصيان الأوامر بالجيش الصهيوني, وقلق أمريكي ازاء مستقبل الأوضاع بالكيان.

- كيهان ..

وزير الحرب الصهيوني يزور جمهورية أذربيجان على رأس وفد عسكري كبير.

- رسالت ..

الرئيس العراقي يؤكد أن العراق لن يسمح لأحد بإستخدام أراضيه ضد جيرانه.

- ـفكار ..

هجوم إرهابي على معسكر للجيش الباكستاني بولاية بلوشستان يوقع ثمانية قتلى.

- رويش ملت ..

المسيرات الإيرانية ذات الإستخدامات الإقتصادية والمدنية تجد طريقها للأسواق الأفريقية .

- قدس ..

مسيرات إيرانية من طرازي بليكان ودونا للخدمات الزراعية ومسح الخرائط تحلق في أجواء أفريقيا.

مقالات

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( وزير الحرب الصهيوني في باكو )..

الزيارة التي يقوم بها وزير الحرب الصهيوني "يوآف غالانت " لجمهورية اذربيجان على رأس وفد عسكري امني كبير مؤشر واضح على عمق العلاقات الاستراتيجية بين باكو وتل ابيب.

وحسب معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام تستورد جمهورية اذربيجان القسم الاكبر من حاجاتها للسلاح من هذا الكيان الذي يغطي الجزء الاكبر من حاجته للنفط من هذه الجمهورية.

( إن باكو تخطو خطوات سريعة لإفساح المجال أمام الكيان الصهيوني للتغلغل بمنطقة جنوب القوقاز في تهديد لأمن وإستقرار بلدانها .)

في الشهر الماضي قام رئيس هذا الكيان اسحاق هرتسوغ نفسه بزيارة رسمية لباكو، في الوقت الذي تسود فيه أجواء غضب ورفض شعبية واسعة ضد العلاقات مع الكيان .

في الواقع يعكس لهاث حكومة باكو على توطيد العلاقات مع تل ابيب إصرارا على رهان اثبت فشله مرارا يستهدف تحقيق أوهام ومطامع معروفة بجنوب القوقاز عبر فسح المجال امام التغلغل الصهيوني في هذه المنطقة .

خراسان ..

في مقالها ( تركيا والتوجه ثانية نحو الغرب ) كتبت صحيفة خراسان..

الرئيس التركي اردوغان فاجأ قادة حلف الناتو قبل بدء قمة ميلينوس في ليتوانيا بإعلان موافقته على انضمام السويد للناتو, وذلك في تغيير عجيب لموقف الذي كان يطرح شروطا صعبة للموافقة ومنه تسليم السويد لمعارضين اكراد وبعدها شرط قبول عضوية تركيا بالاتحاد الاوروبي.

(إن أردوغان لم يفاجأ أمريكا والناتو بهذا التغيير فحسب بل تجاهل تماما العلاقات مع روسيا أيضا في موقف فجر استياءا عميقا بموسكو).

نواب بمجلس الدوما الروسي حذروا من ان تركيا تسير بطريق التحول لبلد غير صديق بدعمها انضمام اوكرانيا للناتو وتاييدها انضمام السويد للحلف وبتسليمها لقادة كتيبة ازوف الاوكرانية المحتجزين بتركيا للرئيس الاوكراني خلال زيارته الاخيرة لانقرة .

اذن يبدو ان اردوغان عقد العزم على إصلاح جسور العلاقات مع الحلفاء بالناتو وخاصة مع امريكا لتحقيق حلم تركي طويل بالانضمام للاتحاد الاوروبي وللحصول على اسلحة امريكية متطورة وربما ايضا لحسم خلافات مع اليونان حول الغاز بالبحر المتوسط. ولكن من الصعب بعد كل ذلك التكهن بمسار العلاقات التركية الروسية.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقريرها ( الخارجية تستدعي السفير الروسي)..

المتحدث باسم الخارجية الايرانية شجب البيان الختامي للاجتماع الوزاري لبلدان مجلس التعاون وروسيا بموسكو بشأن الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي, الا ان الاستياء الايراني اتخذ طابعا اوسع باستدعاء وزارة الخارجية للسفير الروسي بطهران.

( وزير الخارجية أميرعبد اللهيان صرح بعدها بأن ايران لن تجامل أحدا بشان قضايا ترتبط بسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها أبدا ).

اوساط سياسية داخلية انتقدت بشدة هذا البيان مؤكدة ان الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي هي إيرانية منذ الازل وستبقى كذلك للابد وان الاجدر بالامارات التي لم تؤسس كدولة الا في مطلع سبعينيات القرن الماضي فحسب ان تعي ذلك جيدا.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير تحليلي يحمل عنوان ( إنذار روسي نهائي لأمريكا حول القنابل العنقودية .).

الرئيس الامريكي جو بايدن قرر ارسال قنابل عنقودية محظورة دوليا وانسانيا لاوكرانيا خلف مبرر انها تعاني نقصا كبيرا في الذخائر الحربية العادية, الا ان هذا القرار واجه معارضةً من بلدان بحلف الناتو نفسه، كما فجر جدلا في الكونغرس الامريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين، ووسط هذا الخضم ..

( وجهت روسيا إنذارا نهائيا للولايات المتحدة من أنها ستعمد للرد على أي إستخدام من قبل أوكرانيا للقنابل العنقودية بالمثل ).

هذا الانذار الروسي ضاعف من المخاوف الاوروبية من احتمال خروج الحرب الاوكرانية عن السيطرة باتساع دائرة استخدام اسلحة وذخائر حربية محظورة دوليا واتساع نيران هذه الحرب لتصل الى مناطق اخرى باوروبا خاصة مع قيام بلدان رئيسية بالناتو بتجهيز الجيش الاوكراني بصواريخ بعيدة المدى ونظم دفاع جويّ متطورة في تصعيد خطير للاجواء. وضاعفت تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن عزم روسيا على مواجهة اي تصعيد غربي بكل قوة وحزم من مخاوف البلدان الاوروبية من تبعات القرار الامريكي.

ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء ( على انتقادات نائب أمريكي للرئيس الأوكراني) في تقرير جاء فيه ..

يبدو ان ردود فعل الرئيس الاوكراني الغاضبة ازاء ما اعتبره عدم وضع قمة حلف الناتو الاخيرة خارطة طريق واضحةً بشان انضمام اوكرانيا لعضويته, قد اثارت اجواء غضب في اوساط بالكونغرس الامريكي.

( النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي " راند بول " إعتبر مطالبات زيلينسكي بالمزيد من المساعدات العسكرية وإنتقاداته للناتو, وقاحةً صارخة).

هذا النائب اشار لمثل يقول " من غير اللاتق ان يقوم المرء بعملية عدّ لمنحة حصل عليها مجانا", واضاف ان امريكا قدمت اكثر من مئة مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية لاوكرانيا حتى الان ومع ذلك يطالب زيلينسكي بالمزيد بصلافة وكأنّ ما يطالب به حقّ مفروض على الجميع .