الجيش السوداني يؤكد استعداده لوقف القتال بالبلاد

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وتجئ هذه التصريحات بعد ساعات من انفضاض مؤتمر دول جوار السودان بالقاهرة والذي دعا لحل سياسي للأزمة في السودان بعد تطاول الحرب بين الجيش والدعم السريع كما حث على البدء في عملية سياسية شاملة تعيد الاستقرار للبلاد.

وحسبما نقل موقع اخبار السودان, قررت القمة تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء الخارجية، لتعمل على وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وقال مجلس السيادة في بيان ، إن الجيش مستعد لوقف العمليات العسكرية فورًا، إذا التزم الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطريق وأعمال النهب.

وكان قائد الجيش السودان عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق إن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع لن تتوقف ما لم يتم ابعاد هذه القوات خارج الخرطوم.

ويشن الطيران الحربي هجمات يومية على أهداف تمركز الدعم السريع في نواحي العاصمة الثلاثة، لكن عناصرها يعمدون للتحصن بمنازل المواطنين وسط الأحياء السكنية كما يتخذون من الأعيان المدنية كالمشافي والمجمعات السكنية العالية مواقعا للارتكاز ومهاجمة الجيش.

وتحدث البيان السيادي عن أن الجيش ملتزم بابتدار حوار سياسي، فور توقف الحرب، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقال تنتهي بانتخابات يُشارك فيها جميع السودانيين.