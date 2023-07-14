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وزير الدفاع البريطاني يعلق على طلبات اوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني يعلق على طلبات اوكرانيا
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بريطانيا ليست شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة، وذلك تعليقا على طلبات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة.

العالم-اوروبا

ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به لدعمها بالأسلحة، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست أمازون عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو من العام الماضي.

وادعى بن والاس ان بلاده تساعد أوكرانيا لحماية سيادتها ومن أجل توسيع الحريات، لكن يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يمتلكوا القدرة على إقناع المسؤولين بالموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من حلفائهم، وتابع: على سبيل المثال، هم في حاجة إلى إقناع نواب الكونغرس الأمريكي للموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من الولايات المتحدة, حسبما نقل موقع الامارات نيوز.

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