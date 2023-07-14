خبير عسكري : نصرالله تطرق لحرب تموز بشكل قانوني وعلمي واستراتيجي

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان السيد نصرالله اشار إلى ثلاث نقاط إستراتيجية ينبغي أن لا تغيب عن ذهن أحد مشيرا الى الأولى منها وهي مسألة الترسيم التي قال فيها أن بالنسبة للبنان فإن الحدود الجنوبية قسمين، الأول مع فلسطين المحتلة وهو مرسم بموجب اتفاقية دولية ومعترف بها وهي نهائية والقسم الثاني يتعلق بالحدود اللبنانية السورية.

الدكتور أمين حطيط أشار الى النقطة الثانية وهي واقع الوجود العسكري الاسرائيلي في الحدود مع لبنان مؤكدا أن الأمم المتحدة حاولت في العام الفين أن تعطي الكيان ما اسمي بالخط الازرق ولكن لبنان رفض اعطاء ارضه للكيان المحتل ورغم ذلك اعتد الكيان على الأراضي اللبنانية ولم يلتزم بالقرار 1701 الذي يلزمه بالانسحاب.

وأكد أن لبنان في العام 2000 أخرج كيان الاحتلال من الأراضي اللبنانية على خط الحدود ما بين لبنان وفلسطين وعاد واعتدى في العام 2006 واحتل بعض الأراضي.

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