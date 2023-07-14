الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

خبير عسكري : نصرالله تطرق لحرب تموز بشكل قانوني وعلمي واستراتيجي

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور امين حطيط أن ما قاله السيد حسن نصرالله في خطابه بمناسبة ذكرى حرب تموز بشكل قانوني وعلمي واستراتيجي أذهل الصهاينة.

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان السيد نصرالله اشار إلى ثلاث نقاط إستراتيجية ينبغي أن لا تغيب عن ذهن أحد مشيرا الى الأولى منها وهي مسألة الترسيم التي قال فيها أن بالنسبة للبنان فإن الحدود الجنوبية قسمين، الأول مع فلسطين المحتلة وهو مرسم بموجب اتفاقية دولية ومعترف بها وهي نهائية والقسم الثاني يتعلق بالحدود اللبنانية السورية.

الدكتور أمين حطيط أشار الى النقطة الثانية وهي واقع الوجود العسكري الاسرائيلي في الحدود مع لبنان مؤكدا أن الأمم المتحدة حاولت في العام الفين أن تعطي الكيان ما اسمي بالخط الازرق ولكن لبنان رفض اعطاء ارضه للكيان المحتل ورغم ذلك اعتد الكيان على الأراضي اللبنانية ولم يلتزم بالقرار 1701 الذي يلزمه بالانسحاب.

وأكد أن لبنان في العام 2000 أخرج كيان الاحتلال من الأراضي اللبنانية على خط الحدود ما بين لبنان وفلسطين وعاد واعتدى في العام 2006 واحتل بعض الأراضي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الإعلام العبري: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة 'كاريش' على البر

عبوة وزنها 40 کغ.. هذا ما کان يخشاه الاسرائيليون

السيد نصرالله مستقبلًا صباحي: لتفعيل الأطر ‏القومية والجامعة للقوى الحيّة في الأمة

السيد نصرالله محذراً العدو الاسرائيلي: اي خطأ ترتكبه ستقودك للزوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعم بقاء النازحين السوريين غير صائب.. جبهة العمل الإسلامي: قرار البرلمان الأوروبي خاطئ ومخالف للقانون الدولي

جيش سوريا يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع مسلحين في ادلب وحماة

الصين تؤكد انها لن تنسى قصف الناتو لسفارتها في بلغراد

المشهد الحدودي اللبناني على وقع تحذيرات السيد نصرالله

المفتي حسن شريفة يستنكر قرار الاتحاد الاوروبي حول النازحين السوريين

بالفيديو.. هل تستطيع قمة دول جوار السودان اخماد نيران الحرب؟