بيان لخارجية لبنان حول اجتماع مع قيادة 'اليونيفل' 

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واوضحت الخارجية اللبنانية في بيانها، ان الاجتماع تم بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالاضافة الى ممثلين عن قيادة اليونيفيل.

وقد هدف الاجتماع لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية.

وتم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وقد شدد لبنان على" إحترامه والتزامه تطبيق القرارات الدولية كافة الصادرة عن الامم المتحدة، داعيا كل الأطراف المعنية "لحذو حذوه في هذا المجال.