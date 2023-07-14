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لمعالجة الثغرات الميدانية..

بيان لخارجية لبنان حول اجتماع مع قيادة 'اليونيفل' 

بيان لخارجية لبنان حول اجتماع مع قيادة 'اليونيفل' 
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة في بيان، أنه في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة ممثلة باليونيفيل، عُقد بتاريخ  ١٣ تموز ٢٠٢٣ الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السرايا الحكومية.

العالم_لبنان

واوضحت الخارجية اللبنانية في بيانها، ان الاجتماع تم بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالاضافة الى ممثلين عن قيادة اليونيفيل.
وقد هدف الاجتماع لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية.

وتم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وقد شدد لبنان على" إحترامه والتزامه تطبيق القرارات الدولية كافة الصادرة عن الامم المتحدة، داعيا كل الأطراف المعنية "لحذو حذوه في هذا المجال.

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