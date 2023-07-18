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اللواء باقري: الردع الإيراني جعل الأعداء يتوقفون عن الحديث عن الخيار العسكري

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

محافظة 'آذربايجان شرقي' بشمال غرب ايران كانت مسرحا لإستعراض إقتدار القوات المسلحة الإيرانية شاركت فيه القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. 

العالم - خاص بالعالم

رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي اشرف على الإستعراض أكد ان العدو لم يعد يتكلم عن الخيار العسكري ضد ايران منذ سنوات، وان الاستكبار العالمي واميركا المجرمة والكيان الصهيوني وباقي اعداء ايران استخلصوا بأن الحرب البرية مع ايران لن تجر عليهم سوى الهزيمة والخسائر ولذلك اعادوا النظر كاملا بهذا الخصوص.

في العاصمة طهران وعلى هامش زيارة معرض الأحياء الإسلامية للتعبئة الشعبية لفت القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، إلى أن هجوم العدو على إيران يحمل طابعا عالميا، مؤكدا إن النجاح في الحرب الهجينة التي يشنها العدو ممكن بمشاركة وتعاون وحضور جميع أفراد الشعب الإيراني.

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية / اللواء حسين سلامي:"إن الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني هي حرب شاملة لأنها تضم جميع جوانب الحروب الماضية جملة واحدة، والتعبئة تتكيف مع هذه الظروف، وهي خطوة عظيمة.. إن 'النجاح في الحرب الهجينة ممكن بمشاركة وتعاون وحضور جميع أفراد الشعب الإيراني".

وفي مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان بجنوب إيران أكد قائد سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال 'شهرام إيراني' أن معظم الإنجازات التي حققتها الدورية البحرية 86 لم يتم الكشف عنها بعد، مشددا ان سلاح البحر في جيش ايران الاسلامية أثبت للشعب الايراني أنه ينفذ أية مهمة توكل اليه بكل قوة واقتدار ويخرج منها مرفوع الرأس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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