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وصول 240 مهاجرًا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصول 240 مهاجرًا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر أمنية إيطالية إن الليلة الماضية كانت حافلة بعمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، التي وصل إليها 240 مهاجرًا آخر بعد الـ654 الذين وصلوا أمس.

العالم - أوروبا

وذكرت المصادر الأمنية - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أمس الجمعة - أن "على متن القوارب الخمسة الصغيرة التي اعترضها رجال خفر السواحل، كان هناك بين 40 إلى 65 شخصًا كحد أقصى، بينما تمكن 17 مهاجرًا آخرين من الوصول على أي حال إلى الجزيرة بشكل مستقل، والذين اعترضتهم قوات الدرك (كارابينييري) في وقت لاحق على طول الساحل، دون أن يتم العثور القارب المستخدم في العبور".

وأضافت المصادر ذاتها أنه "بالنسبة لجميع المهاجرين، بعد إجراء فرز صحي أولي، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يقترب عدد الحضور فيها من ألفي شخص، في حين تعمل محافظة أجريجينتو، بالاتفاق مع وزارة الداخلية، على تنظيم عمليات النقل، التي ستقل 470 بعيداً عن الجزيرة على متن العبارة إلى بورتو إمبيدوكلي (صقلية) في المساء. بينما سيغادر الجزيرة 180 آخرون في رحلة تحملهم إلى مدينة بولونيا، بمقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال".

ويحاول العديد من المهاجرين دائمًا الوصول إلى لامبيدوزا أو مالطا أو صقلية أو مناطق أخرى في إيطاليا عن طريق القوارب من تونس وليبيا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وصول 240 مهاجرًا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية