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وزير الطاقة: لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند

وزير الطاقة: لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الايراني "علي أكبر محرابيان" أننا لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند وقال: إن نقل المياه من الطبقة الجوفية في سهل تهلاب يمكن أن يلبي جزءًا من احتياجات محافظة سيستان وبلوجستان.

العالم - ايران

وأضاف محرابيان على هامش ازاحة الستار عن عداد مراقبة الموارد المائية في البلاد: على الرغم من المشاورات العديدة بشأن إطلاق المياه، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.

وتابع: إن رئيس الجمهورية اية الله رئيسي يؤكد هذا الموضوع وطلب من جميع المسؤولين الاهتمام بهذا الأمر.

وأشار وزير الطاقة: انه على الرغم من عدم إعمال حقوق المياه، فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير المياه.

وأدرج محرابيان أهم الإجراءات لنقل المياه من طبقة تهلاب الجوفية في سيستان وبلوجستان وقال: يحتوي خزان تهلاب على الكثير من المياه ويمكنه توفير جزء من احتياجات هذه المحافظة.

وسمى الخطوة التالية بنقل المياه من بحر عمان وقال: يتم تنفيذ هذا العمل بسرعة.

یتبع ...

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