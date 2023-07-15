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الجيش السوداني يعلن تنفيذ عملية ناجحة في عدد من مناطق الخرطوم

الجيش السوداني يعلن تنفيذ عملية ناجحة في عدد من مناطق الخرطوم
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية ناجحة في عدد من مناطق الخرطوم مع دخول المعارك شهرها الرابع.

العالم- السودان

ووقعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول أحياء حمد النيل والمنصورة والمهندسين جنوبي أم درمان. فيما قصفت طائرات الجيش مواقع في حي المحمدية جنوبي المدينة الرياضية وفي جنوب الحزام الأخضر.

وكان الطرفان المتحاربان قد خاضا اشتباكات عنيفة في مدينة بحري شمال الخرطوم الجمعة. هذا وقالت منظمات حقوقية سودانية إن هناك أدلة على احتجاز قوات الدعم السريع نحو خمسة آلاف شخص في ظروف غير إنسانية.

يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيمايتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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