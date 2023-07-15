السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية اللبنانية ترد على اخبار متداولة حول قرار بشأن "يونيفيل"

الخارجية اللبنانية ترد على اخبار متداولة حول قرار بشأن
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

ردت وزارة الخارجية اللبنانية، على "خبر تداولته وسيلة إعلامية مكتوبة اليوم مفاده تخلي حكومة تصريف الاعمال عن ما أسمته مطلب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة اليونيفيل، خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية قوات اليونيفيل في شهر آب المقبل".

العالم - لبنان

وذكرت في البيان يهم الوزارة توضيح ما يلي:

1. لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.

2. تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الاجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا، من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا لإتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالSOFA".

روابط ذات صلة

تحقق مقولة.."أوهن من بيت العنكبوت"وانقسامات الكيان

صفي الدين: قرار البرلماني الاوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان تدخل وقح

بالفيديو.. قوات الإحتلال تلقي قنابل مسيلة للدموع على الإعلاميين جنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية

شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تطلق قنابل غازية تجاه صحفيين جنوب لبنان

الخارجية اللبنانية ترد على اخبار متداولة حول قرار بشأن "يونيفيل"

برنامج باختصار.. شاهد.. حصلية جولة الرئيس الايراني الافريقية

الفاو: إيران تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث احتياطي الحبوب

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري