قاليباف: على روسيا ألا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي

العالم - ايران

وفي بداية الجلسة العلنية لمجلس الشوری الإسلامي اليوم الأحد، تطرق قاليباف الى بيان الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وقال: إن مجلس الشوري الإسلامي، يرفض بشدة ما جاء في هذا البيان المشترك، ونعلن لجيران إيران أنه من الممكن الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال مراعاة حسن الجوار.



واضاف: وحدة أراضي إيران تم الحفاظ عليها بدماء مئات الشباب، ونعلن أننا لن نساوم مع أي طرف.

وتابع قاليباف قائلا: ينبغي على روسيا الا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي.

ومضى قائلا: أساس إيران في السياسة الخارجية هو التعامل مع جميع الدول أمر مشروع.