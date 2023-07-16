الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: على روسيا ألا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي

قاليباف: على روسيا ألا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، روسيا الى عدم المساعدة في زعزعة استقرار الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وفي بداية الجلسة العلنية لمجلس الشوری الإسلامي اليوم الأحد، تطرق قاليباف الى بيان الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وقال: إن مجلس الشوري الإسلامي، يرفض بشدة ما جاء في هذا البيان المشترك، ونعلن لجيران إيران أنه من الممكن الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال مراعاة حسن الجوار.

واضاف: وحدة أراضي إيران تم الحفاظ عليها بدماء مئات الشباب، ونعلن أننا لن نساوم مع أي طرف.

وتابع قاليباف قائلا: ينبغي على روسيا الا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي.

ومضى قائلا: أساس إيران في السياسة الخارجية هو التعامل مع جميع الدول أمر مشروع.

روابط ذات صلة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروسي لدى طهران

كنعاني: الجزر الثلاث إيرانية دون أدنى شك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف: على روسيا ألا تساعد في زعزعة استقرار الخليج الفارسي

منها رئيسة تحرير قناة 'RT' التلفزيونية.. إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال صحفيتين روسيتين بارزتين

الاحتكاكات الامريكية الروسية في سماء سوريا والتداعيات

حزب الله يقدّم الدفعة الـ 23 من المازوت لمحطات ضخ المياه في صيدا

شاهد.. سلسلة انفجارات إثر حريق في منشأة كيماويات في امريكا

شاهد.. 'اطلاق نار' في جورجيا الأمريكية على يد مشتبه به 'خطير'!